В Киеве разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку — полиция просит о помощи

В Киеве пропала 10-летняя Кристина Ильина — в последний раз ее видели утром 21 июля, когда девочка пошла гулять и ночевать к подруге.

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Столичная полиция объявила розыск 10-летней Кристины Ильиной, которая пропала в Деснянском районе Киева. О пропаже ребенка 22 июля сообщила мать, обратившись в полицию.

По ее словам, в последний раз она видела дочь утром накануне, когда та пошла гулять и должна была переночевать у подруги. С тех пор связь с девочкой отсутствует.

Приметы Кристины Ильиной: рост 146 см, худощавого телосложения, русые волосы, на вид 10 лет. Была одета в серый сарафан и оранжевые тапочки.

Полиция обращается ко всем, кто может обладать любой информацией о возможном местонахождении ребенка. Сообщить об этом можно по телефонам: (063)-445-80-14, 093-653-85-00 — Александр Полищук. 073-090-70-55 — Александр Тадля или по спецлинии 102.

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