Практика судов
  1. В Украине

В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран – видео

17:57, 22 июля 2025
Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий.
В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице из-за сильных порывов ветра произошёл инцидент на строительной площадке — сложился и упал башенный кран. О пострадавших в результате происшествия на данный момент не сообщается. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий. По данным метеорологов, в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В связи с этим в городе действует I уровень опасности — жёлтый.

Из-за погодных условий также был приспущен государственный флаг Украины, развевающийся на самом высоком флагштоке страны, установленном на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы можем стать следующими, за нами тоже могут прийти» – руководители НАБУ и САП обратились к ЕС, США и МВФ за помощью

Семен Кривонос и Александр Клименко готовятся стать фигурантами уголовных производств и сожалеют, что иностранные партнеры проигнорировали их предупреждения.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП

Вместе с тем, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к ЕС до 2034 года.

Еврокомиссия не рассматривает приостановку финансирования Украины из-за событий вокруг НАБУ и САП – спикер

Представитель Еврокомиссии сообщил, что вопрос о приостановке финансовой помощи Украине со стороны партнеров из-за событий с НАБУ и САП пока не обсуждался, и неизвестно, будет ли он обсуждаться.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур смогут назначать прокуроров в порядке перевода без проведения конкурса – принят закон

Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу нового закона.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва