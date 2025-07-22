В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран – видео

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий.

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В столице из-за сильных порывов ветра произошёл инцидент на строительной площадке — сложился и упал башенный кран. О пострадавших в результате происшествия на данный момент не сообщается. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Синоптики ранее предупреждали об ухудшении погодных условий. По данным метеорологов, в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В связи с этим в городе действует I уровень опасности — жёлтый.

Из-за погодных условий также был приспущен государственный флаг Украины, развевающийся на самом высоком флагштоке страны, установленном на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

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