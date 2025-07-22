У Києві через шквальний вітер впав будівельний кран – відео

Синоптики раніше попереджали про ускладнення погодних умов.

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У столиці через сильні пориви вітру стався інцидент на будівельному майданчику — склався і впав баштовий кран. Про постраждалих внаслідок події наразі не повідомляється. Відео інциденту з’явилося в соцмережах.

Синоптики раніше попереджали про ускладнення погодних умов. За даними метеорологів, у Києві очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим у місті діє І рівень небезпечності — жовтий.

Через погодні умови приспустили й державний прапор України, що майорить на найвищому флагштоці країни, встановленому на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів. Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

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