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Залишили авто на зеленій зоні — у Києві покарали низку «героїв паркування», фото

23:48, 22 липня 2025
В Солом’янському районі столиці зелені зони звільнили від правопорушників.
Залишили авто на зеленій зоні — у Києві покарали низку «героїв паркування», фото
Фото: dtc.kyivcity.gov.ua
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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що 22 липня інспекція працювала в Солом’янському районі — чергова локація, де зелені зони страждають через недбале паркування.

«Під час перевірки виявлено 9 порушників — всіх водіїв оштрафовано.

Закликаємо водіїв дотримуватися правил та дбати про зелені куточки столиці», - зазначили у відомстві.

Також там нагадали, що згідно з 15.10 (є) ПДР зупинка і стоянка на газоні заборонена.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

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Київ

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