Залишили авто на зеленій зоні — у Києві покарали низку «героїв паркування», фото

В Солом’янському районі столиці зелені зони звільнили від правопорушників.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що 22 липня інспекція працювала в Солом’янському районі — чергова локація, де зелені зони страждають через недбале паркування.

«Під час перевірки виявлено 9 порушників — всіх водіїв оштрафовано.

Закликаємо водіїв дотримуватися правил та дбати про зелені куточки столиці», - зазначили у відомстві.

Також там нагадали, що згідно з 15.10 (є) ПДР зупинка і стоянка на газоні заборонена.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.