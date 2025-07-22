Оставили авто на зеленой зоне — в Киеве наказали ряд «героев парковки», фото

В Соломенском районе столицы зеленые зоны освободили от нарушителей.

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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что 22 июля инспекция работала в Соломенском районе — очередная локация, где зеленые зоны страдают от небрежной парковки.

«Во время проверки выявлено 9 нарушителей — все водители оштрафованы. Призываем водителей соблюдать правила и беречь зеленые уголки столицы», — отметили в ведомстве.

Также там напомнили, что согласно п. 15.10 (е) ПДД остановка и стоянка на газоне запрещена.

Фото: dtc.kyivcity.gov.ua

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