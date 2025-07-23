Практика судов
  1. В Украине

Облагается ли выплата после завершения договора страхования жизни — разъяснение ГНС

07:54, 23 июля 2025
Вся сумма единовременной страховой выплаты, выплачиваемой застрахованному лицу, дожившему до окончания срока договора долгосрочного страхования жизни, включается в доход, однако облагается налогом лишь 60% от такой суммы.
Облагается ли выплата после завершения договора страхования жизни — разъяснение ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило порядок налогообложения разовой страховой выплаты, которая выплачивается застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни в случае дожития до окончания срока действия договора.

Согласно подп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 разд. I Налогового кодекса Украины, договор долгосрочного страхования жизни — это договор страхования сроком от пяти лет и более, который предусматривает страховую выплату единовременно или в виде аннуитета в случае, если застрахованное лицо дожило до окончания срока действия договора, до наступления события, указанного в договоре, либо достигло возраста, определенного в условиях страхования.

Такой договор не может предусматривать частичных выплат в течение первых пяти лет его действия, за исключением выплат в случае наступления страховых событий, связанных со смертью или болезнью застрахованного лица либо несчастным случаем, приведшим к установлению инвалидности I или II группы у застрахованного лица или инвалидности у лица, не достигшего 18 лет.

При этом налогоплательщик — работодатель не может быть выгодоприобретателем по таким договорам страхования жизни.

Согласно подп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 разд. IV НКУ, налоговым агентом плательщика налога — получателя выплаты, пожизненной пенсии или выкупной суммы является страховщик-резидент, который начисляет соответствующую выплату по договору негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочного страхования жизни.

Согласно подп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 НКУ, налоговый агент удерживает и перечисляет в бюджет налог по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%), с 60% суммы разовой страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни — в случае достижения застрахованным лицом определенного договором возраста или дожития до окончания срока действия договора.

Таким образом, вся сумма разовой страховой выплаты включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход застрахованного лица, однако налогообложению подлежит только 60% от этой суммы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вы что, забыли кто вы и как вы?» – заместителя председателя ГСА Леонида Сапельникова обвинили в травле сотрудников ГП «ИСС»

Сотрудники ГП «Информационные судебные системы» «восстали» против заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации и просят руководителя ГСА вмешаться в ситуацию.

Владимир Зеленский подписал закон 12414 об изменениях в полномочиях НАБУ и САП

Президент Зеленский подписал законопроект 12414, который вносит существенные изменения относительно полномочий руководителя САП, НАБУ и Генерального прокурора.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие изменений в УПК относительно гарантий защиты бизнеса с учетом предложений ОГП

Верховной Раде предлагается учесть предложения Офиса Генпрокурора при подготовке к принятию в целом законопроекта 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Верховная Рада ускорит рассмотрение законопроекта об уголовном наказании за обход санкций и маскировку активов – решение СНБО

Законопроект, ускорить который рекомендовал СНБО, предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова