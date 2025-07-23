Облагается ли выплата после завершения договора страхования жизни — разъяснение ГНС

Вся сумма единовременной страховой выплаты, выплачиваемой застрахованному лицу, дожившему до окончания срока договора долгосрочного страхования жизни, включается в доход, однако облагается налогом лишь 60% от такой суммы.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило порядок налогообложения разовой страховой выплаты, которая выплачивается застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни в случае дожития до окончания срока действия договора.

Согласно подп. 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 разд. I Налогового кодекса Украины, договор долгосрочного страхования жизни — это договор страхования сроком от пяти лет и более, который предусматривает страховую выплату единовременно или в виде аннуитета в случае, если застрахованное лицо дожило до окончания срока действия договора, до наступления события, указанного в договоре, либо достигло возраста, определенного в условиях страхования.

Такой договор не может предусматривать частичных выплат в течение первых пяти лет его действия, за исключением выплат в случае наступления страховых событий, связанных со смертью или болезнью застрахованного лица либо несчастным случаем, приведшим к установлению инвалидности I или II группы у застрахованного лица или инвалидности у лица, не достигшего 18 лет.

При этом налогоплательщик — работодатель не может быть выгодоприобретателем по таким договорам страхования жизни.

Согласно подп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 разд. IV НКУ, налоговым агентом плательщика налога — получателя выплаты, пожизненной пенсии или выкупной суммы является страховщик-резидент, который начисляет соответствующую выплату по договору негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочного страхования жизни.

Согласно подп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 НКУ, налоговый агент удерживает и перечисляет в бюджет налог по ставке, определенной в п. 167.1 ст. 167 НКУ (18%), с 60% суммы разовой страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни — в случае достижения застрахованным лицом определенного договором возраста или дожития до окончания срока действия договора.

Таким образом, вся сумма разовой страховой выплаты включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход застрахованного лица, однако налогообложению подлежит только 60% от этой суммы.

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