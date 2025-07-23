Когда мама и папа могут вместе уйти в отпуск по уходу за детьми — разъяснение

Отец и мать могут одновременно находиться в отпуске по уходу за детьми до трех лет, если каждый из них оформляет его на разного ребенка.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило возможность одновременного пребывания отца и матери в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Речь идет о ситуации в семье, где одному ребенку 2 года, а другому — 2 месяца.

Как отмечают в ведомстве, каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления такого отпуска. То есть, если в семье двое маленьких детей, мать может находиться в отпуске по уходу за одним ребенком, а отец — по уходу за другим.

Для оформления отпуска необходимо предоставить свидетельство о рождении соответствующего ребенка, а также документ, подтверждающий, что другой из родителей не использовал этот отпуск на того же ребенка. Это может быть справка с места работы или другой официальный документ.

Таким образом, действующее законодательство позволяет обоим родителям одновременно находиться в отпуске, если речь идет об уходе за разными детьми.

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