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Коли мама й тато можуть разом піти у відпустку по догляду за дітьми — роз’яснення

07:18, 23 липня 2025
Батько і мати можуть одночасно перебувати у відпустці для догляду за дітьми до трьох років, якщо кожен із них оформлює її на різну дитину.
Коли мама й тато можуть разом піти у відпустку по догляду за дітьми — роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області надало роз’яснення щодо можливості одночасного перебування батька і матері у відпустці для догляду за дитиною до трьох років.

Ситуація стосується родини, в якій одна дитина має 2 роки, а інша — 2 місяці.

Як зазначають у відомстві, кожна дитина є окремою підставою для надання такої відпустки. Тобто, якщо в сім’ї двоє маленьких дітей, мати може перебувати у відпустці для догляду за однією дитиною, а батько — за іншою.

Для оформлення відпустки необхідно надати свідоцтво про народження відповідної дитини, а також документ, який підтверджує, що інший із батьків не використав цю відпустку на ту ж дитину. Це може бути довідка з місця роботи або інший офіційний документ.

Таким чином, чинне законодавство дозволяє обом батькам одночасно перебувати у відпустці, якщо йдеться про догляд за різними дітьми.

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