В Єврокомісії не розглядають зупинку фінансування України через події навколо НАБУ і САП – речник

Речник Єврокомісії повідомив, що питання про призупинення фінансової допомоги партнерів Україні через події з НАБУ і САП наразі не обговорювалося і невідомо, чи буде обговорюватися.

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Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз наразі не збирається піднімати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через події навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомляє ЄП.

Як цитує його видання, «наразі це питання не обговорюється».

Речник зазначив, що існують певні запобіжні механізми реагування. Втім, він додав, «побачимо, чи ми взагалі колись до цього дійдемо».

Нагадаємо, що наразі реакція міжнародних партнерів на події з обшуками в НАБУ та перевіркою у САП, обмежується заявою послів країн «Великої сімки» в Х.

«G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема розслідування щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду.

Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією», зазначили представники країн G7.

Додатково голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова в Х написала, що «Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо під час війни, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб забезпечити підтримку, необхідну для перемоги над ворогом».

Реакція G7 на прийняття законопроекту 12414, який змінює розподіл повноважень НАБУ, САП наразі відсутня.

Разом з тим, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що «серйозно стурбована сьогоднішнім голосуванням у Раді.

«Ліквідація ключових гарантій, що захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС», зазначила вона в Х.

Автор: Наталя Мамченко

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