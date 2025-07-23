У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував різанину в ТРЦ

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який влаштував різанину в столичному ТРЦ. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці нагадують, на минулих вихідних сталася різанина в одному з торгівельних центрів у Голосіївському районі поранено чоловіка.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що конфлікт виник між двома товаришами. У розпалі сварки нападник дістав ніж та намагався ударити ним потерпілого по голові, а коли в нього це не вийшло — заподіяв тяжке ушкодження, ударивши чоловіку у ногу.

Внаслідок поранення потерпілий втратив багато крові та його у критичному стані доправили до лікарні, наразі його стан стабільний.

Правоохоронці затримали 27-річного киянина на місці скоєння злочину та повідомили йому про підозру.

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.