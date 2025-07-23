У Києві повідомили про підозру чоловіку, який влаштував різанину в ТРЦ

У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який влаштував різанину в столичному ТРЦ. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці нагадують, на минулих вихідних сталася різанина в одному з торгівельних центрів у Голосіївському районі поранено чоловіка.
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що конфлікт виник між двома товаришами. У розпалі сварки нападник дістав ніж та намагався ударити ним потерпілого по голові, а коли в нього це не вийшло — заподіяв тяжке ушкодження, ударивши чоловіку у ногу.
Внаслідок поранення потерпілий втратив багато крові та його у критичному стані доправили до лікарні, наразі його стан стабільний.
Правоохоронці затримали 27-річного киянина на місці скоєння злочину та повідомили йому про підозру.
Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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