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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, устроившему резню в ТРЦ

07:00, 23 июля 2025
Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, устроившему резню в ТРЦ
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который устроил резню в столичном торгово-развлекательном центре. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители напоминают: на прошлых выходных в одном из торговых центров Голосеевского района произошла резня — был ранен мужчина.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что конфликт возник между двумя товарищами. В разгар ссоры нападавший достал нож и попытался ударить им потерпевшего по голове, а когда это не удалось — нанес тяжкое телесное повреждение, ударив мужчину в ногу.

В результате ранения потерпевший потерял много крови, его в критическом состоянии доставили в больницу. На данный момент его состояние стабильное.

Правоохранители задержали 27-летнего киевлянина на месте совершения преступления и сообщили ему о подозрении.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Киев

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