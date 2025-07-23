На Закарпатье разоблачили схему переправки военнообязанной в Румынию за $10 тысяч

Переправа через Тису за $10 тысяч: в Закарпатье разоблачили схему бегства военнообязанного за границу.

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На Закарпатье правоохранители пресекли очередную схему незаконного переправления за границу военнообязанного. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, жителю Ужгородского района сообщено о подозрении в организации нелегального пересечения государственной границы Украины за 10 тысяч долларов (ч.3 ст.332 УК Украины).

Согласно материалам следствия, фигурант договорился с уроженцем Запорожья об организации беспрепятственного пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

По предварительно согласованному плану, военнообязанный прибыл поездом в Ужгород, откуда подозреваемый должен был на собственном автомобиле доставить его к границе в Раховском районе — на участке, который граничит с Румынией. После передачи денег и инструктажа о том, где и как лучше пересечь реку Тиса, мужчин задержали правоохранители.

По решению следственного судьи Раховского районного суда организатор взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 908 тысяч гривен. На данный момент он находится под арестом.

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