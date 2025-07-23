Во Львовской области будут судить мошенника, завладевшего землей стоимостью более 3 млн грн

Житель Львова мошенническим способом завладел земельным участком площадью 0,5 га в селе Ямполь Львовского района.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю и сотруднику одного из отделов Львовского регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» по факту мошенничества.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, житель Львова мошенническим способом завладел земельным участком площадью 0,5 гектара в селе Ямполь Львовского района. Его стоимость составляет более 3 миллионов гривен.

Для реализации противоправной схемы мужчина привлек сотрудника госпредприятия. В частности — для изготовления фиктивной технической документации по землеустройству. Таким образом, безосновательно была изменена форма участка, а его местоположение «перенесено» на 2,5 км от фактического.

В дальнейшем этот участок объединили с двумя другими, сформировав новый объект площадью более 2 гектаров под другим кадастровым номером.

Позже подозреваемый продал вновь созданный участок гражданке, легализовав таким образом имущество, полученное преступным путем.

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