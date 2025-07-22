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КСУ обновил состав Второго сената и коллегии судей — включен Александр Водянников

17:43, 22 июля 2025
Конституционный Суд Украины обновил персональный состав Второго сената, что позволило обеспечить кворум для проведения пленарных заседаний и принятия решений.
КСУ обновил состав Второго сената и коллегии судей — включен Александр Водянников
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22 июля Конституционный Суд Украины на специальных пленарных заседаниях внес изменения в персональный состав сената и коллегии судей Суда. По результатам заседаний судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников был включен в состав Второго сената и Второй коллегии судей этого же сената. Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Таким образом, на данный момент Второй сенат действует в составе шести судей, что обеспечивает наличие кворума для проведения его пленарных заседаний и принятия решений в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины».

Кроме того, Большая палата Суда на заседании продлила до 9 сентября 2025 года срок вынесения коллегиями судей Конституционного Суда Украины определений об открытии или об отказе в открытии конституционных производств по делам по конституционным представлениям и конституционным жалобам.

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КСУ

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