Как получить материальную помощь военнослужащим, уволенным с военной срочной службы

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило особенности выплаты материальной помощи военнослужащим, уволенным с военной срочной службы.
Граждане Украины, уволенные с военной срочной службы, имеют право на получение материальной помощи. Порядок ее предоставления определен постановлением КМУ от 8.04.2015 № 185.
Помощь назначается в размере:
Выплата материальной помощи осуществляется в течение месяца со дня постановки соответствующего лица на воинский учет по месту жительства в установленном законодательством порядке.
Для получения помощи необходимо обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Перечень документов:
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