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Как получить материальную помощь военнослужащим, уволенным с военной срочной службы

23:30, 22 июля 2025
Пенсионный фонд объяснил, кто имеет право на выплату, какой размер и какие документы необходимо подать.
Как получить материальную помощь военнослужащим, уволенным с военной срочной службы
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило особенности выплаты материальной помощи военнослужащим, уволенным с военной срочной службы.

Граждане Украины, уволенные с военной срочной службы, имеют право на получение материальной помощи. Порядок ее предоставления определен постановлением КМУ от 8.04.2015 № 185.

Помощь назначается в размере:

  • средней заработной платы на день призыва, но не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва (для граждан, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях);
  • прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва (для граждан, не работавших до призыва).

Выплата материальной помощи осуществляется в течение месяца со дня постановки соответствующего лица на воинский учет по месту жительства в установленном законодательством порядке.

Для получения помощи необходимо обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Перечень документов:

  • представление о выплате материальной помощи гражданам Украины, уволенным с военной срочной службы;
  • справка с места работы о получаемой средней заработной плате;
  • копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы;
  • заявление о перечислении материальной помощи на счет в банке.

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