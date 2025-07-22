Как получить материальную помощь военнослужащим, уволенным с военной срочной службы

Пенсионный фонд объяснил, кто имеет право на выплату, какой размер и какие документы необходимо подать.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило особенности выплаты материальной помощи военнослужащим, уволенным с военной срочной службы.

Граждане Украины, уволенные с военной срочной службы, имеют право на получение материальной помощи. Порядок ее предоставления определен постановлением КМУ от 8.04.2015 № 185.

Помощь назначается в размере:

средней заработной платы на день призыва, но не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва (для граждан, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях);

прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва (для граждан, не работавших до призыва).

Выплата материальной помощи осуществляется в течение месяца со дня постановки соответствующего лица на воинский учет по месту жительства в установленном законодательством порядке.

Для получения помощи необходимо обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Перечень документов:

представление о выплате материальной помощи гражданам Украины, уволенным с военной срочной службы;

справка с места работы о получаемой средней заработной плате;

копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы;

заявление о перечислении материальной помощи на счет в банке.

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