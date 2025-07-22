В Харькове задержали пограничника, который торговал автомобилями, ввезенными для ВСУ

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 200 тыс. грн.

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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подозреваемый пытался продать легковые автомобили, которые были ввезены как гуманитарная помощь для нужд Сил обороны.

«Через интернет — объявления в социальных сетях — подозреваемый подыскивал «покупателей» для продажи присвоенных им транспортных средств. За 3 автомобиля он хотел получить 13,5 тыс. долларов США», — заявили в ведомстве.

Подозреваемого задержали во время получения оговоренной суммы денег за продажу автомобилей. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 200 тыс. грн.

Во время обысков у подозреваемого были изъяты документы, подтверждающие гуманитарное происхождение транспортных средств. Кроме того, по месту жительства обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов: автоматы, пистолет, гранаты, а также тысячи патронов различного калибра.

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