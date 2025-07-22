У Харкові затримали прикордонника, який торгував автомобілями, ввезеними для ЗСУ

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 200 тис. грн.

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У Харкові правоохоронці повідомлено про підозру за фактом за продажу предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підозрюваний намагався продати легкові автомобілі, які були ввезені, як гуманітарна допомога для потреб Сил оборони.

«Через інтернет – оголошення в соціальних мережах підозрюваний підшукував «покупців» для продажу привласнених ним транспортних засобів. За 3 автомобілі він хотів отримати 13,5 тис. дол. США», - заявили у відомстві.

Затримали підозрюваного під час отримання обумовленої суми коштів за продаж автівок. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 200 тис. грн.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено документи, що підтверджують гуманітарне походження транспортних засобів. Крім того, за місцем проживання виявлено та вилучено арсенал зброї та боєприпасів: автомати, пістолет, гранати, а також тисячі набоїв різного калібру.

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