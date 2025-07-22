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Суд избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову

17:02, 22 июля 2025
Суд применил к Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Суд избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулову
Фото: Суспільне
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Руководителя управления детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова взяли под стражу до 16 сентября без права внесения залога. Об этом сообщает «Суспільне».

Заседание проходило в закрытом режиме.

По данным правоохранителей, Магамедрасулов поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями экономического сектора России о продаже технической конопли.

Защита заявила о незаконности постановления и сообщила о намерении подать апелляцию.

Ранее одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

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