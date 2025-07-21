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Одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ

10:23, 21 июля 2025
По данным СБУ, Магамедрасулов подозревается в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан и возможных контактах с российскими спецслужбами.
Одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ
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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Об этом сообщает СБУ.

По материалам дела, это должностное лицо с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ

Согласно данным следствия, должностное лицо выступало посредником в торговле партиями технической конопли, которую выращивал его отец. Продукция поставлялась в Россию, в частности в Дагестан. Это осуществлялось с нарушением действующего законодательства Украины.

Также следователи проверяют вероятные контакты фигуранта дела Руслана Магамедрасулова с представителями российских спецслужб. Есть подозрение, что ему могло быть известно о следственных мерах, информацию о которых он, вероятно, передавал представителям ФСБ.

Кроме того, собраны данные о тесных связях Магамедрасулова с экснардепом от запрещенной партии ОПЗЖ — Федором Христенко.

Христенко, по информации правоохранителей, имеет связки со спецслужбами РФ.

Расследование также выявило, что отец чиновника, Сентябрь Магамедрасулов, является гражданином РФ, но эта информация была скрыта во время прохождения проверки для допуска к гостайне.

Его мать — Ирина Магамедрасулова — хоть и живет в Киеве, продолжает получать пенсию на территории так называемой "ДНР" и активно распространяет пророссийскую риторику в соцсетях, включая публикации в группах с символикой "Z". Зафиксированы его высказывания, в которых она поддерживает российскую агрессию и оправдывает военные преступления РФ.

Решается вопрос о сообщении высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

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НАБУ СБУ офис генерального прокурора

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