Кабмин объединил три министерства в одно: создано Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Правительство объединило министерства экономики, аграрной политики и окружающей среды в единый орган — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Кабинет Министров Украины принял решение о масштабной реорганизации исполнительной власти в сфере экономики, аграрной политики и охраны окружающей среды. Отныне Министерство экономики Украины будет переименовано в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В рамках реформы правительство ликвидировало Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а также Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Их функции, полномочия, имущество и обязанности переданы новосозданному объединенному министерству.

С этой целью созданы ликвидационные комиссии для обоих министерств. Также утверждено новое Положение о Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, которое определяет направления деятельности и полномочия ведомства.

Кроме того, Правительство переименовало Минсоцполитики и присоединило к нему Министерство нацединства.

Напомним, что Первый вице-премьер-министр – глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».

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