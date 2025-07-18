Потрібно терміново скоротити видатки: Михайло Федоров заявив, що планує запустити аналог DOGE Ілона Маска

До цього новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення».

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Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».

«Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок», додав він.

Зазначимо, що новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму виступі перед парламентом 17 липня зазначила, що «ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Жодної політичної лояльності, цифри та результати важливі».

Нагадаємо, що Департамент ефективності уряду або DOGE на початку президентства Дональда Трампа очолив Ілон Маск. Він мав займатися скороченням державних видатків, зокрема, й чиновників на різних посадах.

Згідно указу Трампа від 20 січня цифрову службу Сполучених Штатів (United States Digital Service, USDS) було публічно перейменовано на Службу DOGE Сполучених Штатів (USDS). Вона було створена при у Виконавчому офісі Президента США.

Указ, підписаний Трампом про створення DOGE, також доручив усім агентствам забезпечити «повний та оперативний доступ до всіх незасекречених записів агентств, програмних систем та ІТ-систем», які включають платіжні системи Казначейства.

Автор: Наталя Мамченко

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