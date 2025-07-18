На Миколаївщині п’яний водій возив людей на даху авто — один пасажир у реанімації

23-річний водій без прав перевозив двох хлопців на даху ВАЗу, один із них під час руху впав і зазнав тяжких травм.

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На Миколаївщині повідомили про підозру чоловіку, який перевозив пасажирів на даху автомобіля. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру 23-річному мешканцю Баштанського району у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Подія сталася на ґрунтовій дорозі між селами Новополтавка Вільнозапорізької громади та Ганнівка Софіївської громади Баштанського району.

Встановлено, що підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, керував автомобілем ВАЗ 21063, на даху якого перебував 17-річний та 19-річний хлопці. Під час руху неповнолітній юнак не втримався та впав на польову дорогу, втративши свідомість.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

За результатами освідування у водія виявлено 0,56 проміле алкоголю в крові. Його затримано у порядку ст.208 КПК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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