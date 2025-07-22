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Shein и Temu продают опасную продукцию - Еврокомиссар шокирован масштабами

18:11, 22 июля 2025
Еврокомиссия готовит жесткие меры против китайских онлайн-платформ Shein и Temu после обнаружения опасных для здоровья поступающих в ЕС товаров с нарушением стандартов безопасности.
Shein и Temu продают опасную продукцию - Еврокомиссар шокирован масштабами
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Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил серьезную обеспокоенность токсичностью и потенциальной опасностью некоторых товаров, продаваемых на популярных китайских онлайн-платформах Shein и Temu. На фоне стремительного роста импорта дешевой продукции из-за пределов Союза, Брюссель посилил контроль за соблюдением стандартов безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Макграта, в Евросоюз ежедневно поступает около 12 миллионов мелких посылок из третьих стран, и значительная часть этих товаров не соответствует европейскому законодательству.

Комиссар ожидает результатов масштабной проверки, проведенной по принципу «тайного покупателя» в разных странах ЄС, чтобы подтвердить уже собранные доказательства нарушений со стороны китайских ритейлеров.

Среди наиболее тревожных примеров — детские пустышки, с которых легко отрываются бусины. Такие изделия представляют опасность удушья для младенцев, поскольку не оснащены специальным вентиляционным отверстием, позволяющим дышать при случайном проглатывании.

В недавнем докладе Европарламента также упоминаются детские дождевики с токсичными веществами, солнцезащитные очки без УФ-фильтра и шорты с чрезмерно длинными завязками, которые могут привести к травмам.

В косметике была обнаружена запрещенная с 2022 года химическая субстанция Lilial (бутилфенил метилпропионал), которая, как установлено, влияет на фертильность и развитие плода. В прошлом году правительство Великобритании рекомендовало утилизировать косметические средства с этим компонентом.

«Я шокирован этими фактами. Мы обязаны защищать европейских потребителей», — заявил Макграт.

В рамках общеевропейской системы предупреждений Safety Gate национальные органы защиты прав потребителей распространяют экстренные уведомления о небезопасной непродовольственной продукции. В прошлом году было зафиксировано рекордное количество таких предупреждений — 4 137, треть из них касалась косметики.

Помимо угроз для здоровья, чиновники обеспокоены и тем, что бурный рост китайских платформ создает несправедливую конкуренцию для местного бизнеса.

«Европейские компании соблюдают наши правила и несут соответствующие издержки, тогда как зарубежные продавцы зачастую их игнорируют. Это несправедливо», — отметил Макграт.

Среди рассматриваемых Евросоюзом мер — отмена действующего порога беспошлинного ввоза товаров до €150 и введение дополнительного сбора за обработку каждой посылки.

Такой шаг может сократить объемы импорта дешевых товаров и частично покрыть расходы на усиленный таможенный контроль. Похожая политика уже действует в США, где президент Дональд Трамп отменил лимит беспошлинного ввоза в $800 для товаров из Китая. С 1 июня американские покупатели платят 30% налога или минимум $50 за каждую единицу.

Среди возможных решений — создание единого таможенного органа ЕС для системного решения проблемы.

Пока неизвестно, поднимется ли вопрос безопасности китайских товаров на саммите ЕС–Китай 25 июля в Пекине. Тем не менее, как отметил Макграт, он лично намерен обсудить это во время предстоящего визита в КНР.

Платформы уже начали реагировать на критику. В Shein сообщили, что в 2025 году инвестируют $15 млн в инициативы по проверке качества и безопасности, провели свыше 2,5 млн тестов и исключили 500 поставщиков с момента запуска торговой площадки. В Temu заявили о наличии системы проверки продавцов, мониторинга и оперативного удаления небезопасной продукции, а также сотрудничестве с международными сертификационными компаниями.

Тем временем в ЕС подчеркивают: безопасность продукции и честная конкуренция должны быть обеспечены для всех участников рынка.

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ЕС

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