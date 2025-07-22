От бродячего до первого питомца в стране — кот президента Индонезии получил охрану и доступ к госуслугам

В госапарате Индонезии заявили, что кот, считающийся частью собственности президента, подпадает под официальные протоколы безопасности.

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Кот Бобби Кертанегар, который является домашним любимцем президента Прабово Субианто, получил государственную охрану и доступ к госуслугам, пишет Malay Mail.

Заместитель государственного секретаря Юри Ардианторо заявил, что кот, считающийся частью собственности президента Прабово Субианто, подпадает под официальные протоколы безопасности

«Государство несет ответственность не только за президента, но и за его собственность.

Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему должен быть протест?», — заявил Юри.

Как отмечает издание, критика вспыхнула в Интернете после того, как в прошлые выходные появилось видео, на котором видно, как Бобби везут в коляске в сопровождении сотрудников полиции в форме на мероприятии «День любителей кошек 2025» в Джакарте.

Прабово приютил Бобби девять лет назад. У кота даже есть собственный аккаунт в Instagram с более чем миллионом подписчиков.

Даже высокопоставленные иностранные гости были очарованы бывшим бродягой, как, например, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, который подарил Бобби шарф во время государственного визита.

MIRIS



Digaji dengan keringat rakyat

Cuma buat mengawal seekor kucing?



Sudah sebegitu tersesatkah kita sebagai bangsa sampai praktek seperti ini masih bisa berlangsung di tahun 2025? pic.twitter.com/CRFySxHxm2 — ꦩꦠꦝ (@MurtadhaOne1) July 15, 2025

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