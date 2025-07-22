От бродячего до первого питомца в стране — кот президента Индонезии получил охрану и доступ к госуслугам

Кот Бобби Кертанегар, который является домашним любимцем президента Прабово Субианто, получил государственную охрану и доступ к госуслугам, пишет Malay Mail.
Заместитель государственного секретаря Юри Ардианторо заявил, что кот, считающийся частью собственности президента Прабово Субианто, подпадает под официальные протоколы безопасности
«Государство несет ответственность не только за президента, но и за его собственность.
Теперь я хочу спросить: кому принадлежит Бобби? Может ли государство его охранять? Конечно, может. Почему должен быть протест?», — заявил Юри.
Как отмечает издание, критика вспыхнула в Интернете после того, как в прошлые выходные появилось видео, на котором видно, как Бобби везут в коляске в сопровождении сотрудников полиции в форме на мероприятии «День любителей кошек 2025» в Джакарте.
Прабово приютил Бобби девять лет назад. У кота даже есть собственный аккаунт в Instagram с более чем миллионом подписчиков.
Даже высокопоставленные иностранные гости были очарованы бывшим бродягой, как, например, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, который подарил Бобби шарф во время государственного визита.
MIRIS— ꦩꦠꦝ (@MurtadhaOne1) July 15, 2025
Digaji dengan keringat rakyat
Cuma buat mengawal seekor kucing?
Sudah sebegitu tersesatkah kita sebagai bangsa sampai praktek seperti ini masih bisa berlangsung di tahun 2025? pic.twitter.com/CRFySxHxm2
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