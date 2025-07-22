Украина может обратиться в МВФ за дополнительным финансированием, — Юлия Свириденко

Украина готовится обсудить с МВФ новую программу поддержки вместо действующей, которая завершается в 2027 году.

Фото: Bloomberg

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Кабинет министров может обратиться к Международному валютному фонду за дополнительным финансированием. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, с учетом того, что срок действия текущей кредитной программы МВФ объемом около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, а продолжительность войны остается неопределенной, вероятно, во время следующего пересмотра программы в августе начнутся обсуждения нового плана.

«Если базовый сценарий предполагает продолжение войны в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — отметила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что международные доноры на данный момент выделили лишь половину из примерно 75 миллиардов долларов, необходимых для покрытия дефицита бюджета Украины в ближайшие два года.

Глава правительства также сообщила, что в ближайшие дни планирует провести онлайн-переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом по поводу потенциальной финансовой помощи.

Кроме того, Украина рассчитывает на сотрудничество с США в вопросе закупки вооружения, в частности систем ПВО Patriot, а также в сфере совместного производства беспилотников.

По словам Свириденко, это может включать строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов.

«Смысл в том, что мы действительно являемся сильной нацией — я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля боя для тестирования технологий», — заявила премьер-министр.

Она также пообещала до конца года решить все «нерешенные вопросы», включая меры по борьбе с коррупцией, в рамках текущей программы МВФ и инструмента Ukraine Facility — финансовой поддержки от Евросоюза.

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