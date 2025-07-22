Україна може звернутися до МВФ по додаткове фінансування, — Юлія Свириденко

Україна готується обговорити з МВФ нову програму підтримки замість чинної, яка завершується у 2027 році.

Фото: Bloomberg

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Кабінет міністрів може звернутися до Міжнародного валютного фонду по додаткове фінансування. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.

За її словами, з огляду на те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час перегляду програми Фондом наступного місяця.

«Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що у нас буде нова програма МВФ», – зазначила Свириденко.

Прем’єр підкреслила, що світові донори поки що виділили лише половину з приблизно 75 мільярдів доларів, необхідних для наповнення бюджету України протягом наступних двох років.

Очільниця уряду також заявила, що планує найближчими днями в онлайн-режимі обговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом потенційну фінансову допомогу.

Уряд також прагне співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників.

За словами Свириденко, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

«Ідея полягає в тому, що ми справді є сильною нацією — я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для випробування технологій», - сказала прем'єр-міністр.

Вона також пообіцяла до кінця року вирішити всі «невирішені питання», включаючи заходи боротьби з корупцією, в межах чинної програми МВФ та Ukraine Facility – фінансової допомоги від Євросоюзу.

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