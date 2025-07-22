Нацкомісія встановила технічні вимоги до подання фінзвітності за 2024 рік у Центр збору фінансової звітності

Електронний формат Таксономії схвалений для подальшого використання суб’єктами звітування в електронному форматі для подання річної звітності за 2024 рік та проміжної звітності за 2025 рік.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що схвалила розпорядження, яким встановлюються технічні параметри подання та оприлюднення фінансової звітності у форматі XBRL до Центру збору фінзвітності.

Електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2024 року схвалений для подальшого використання суб’єктами звітування в електронному форматі для подання річної звітності за 2024 рік та проміжної звітності за 2025 рік.

Файл таксономії для подання річної фінансової звітності за 2025 рік запланований для випуску на листопад поточного року.

«Для інвесторів це – зручний доступ до якісної, аудованої фінзвітності. Новий електронний формат дозволить чітко визначити технічні умови подання звітності, зробить процес прозорим і відповідальним та підтвердить виконання Комісією її ролі в управлінні Центром збору фінансової звітності», - заявили у Комісії.

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