Дрони проти втікачів – як четверо чоловіків у камуфляжі намагалися добігти до Румунії

Прикордонники затримали чотирьох порушників біля кордону з Румунією завдяки дрону.

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Четверо чоловіків із Чернігівської та Івано-Франківської областей намагалися незаконно перетнути кордон України з Румунією, але були затримані прикордонниками. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час моніторингу ділянки кордону в районі відділу Герца оператор безпілотного літального апарата виявив групу осіб, які рухалися в бік Румунії. Чоловіки були вдягнені в одяг, що допомагав маскуватися серед густої рослинності. Завдяки дрону прикордонний наряд швидко вийшов на перехоплення. Під час затримання порушники намагалися втекти, але всіх їх наздогнали та затримали.

З’ясувалося, що група використовувала онлайн-карти для планування незаконного перетину кордону. Щодо затриманих складено протоколи за статтями 185-10 (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі прикордонників) та 204-1 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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