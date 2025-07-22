Дроны против беглецов – как четверо мужчин в камуфляже пытались добежать до Румынии

Пограничники задержали четырех нарушителей возле границы с Румынией благодаря дрону.

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Четверо мужчин из Черниговской и Ивано-Франковской областей пытались незаконно пересечь границу Украины с Румынией, но были задержаны пограничниками. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время мониторинга участка границы в районе отдела Герца оператор беспилотного летательного аппарата обнаружил группу лиц, которые двигались в сторону Румынии. Мужчины были одеты в одежду, которая помогала маскироваться среди густой растительности. Благодаря дрону пограничный наряд быстро вышел на перехват. Во время задержания нарушители пытались убежать, но всех их догнали и задержали.

Выяснилось, что группа использовала онлайн-карты для планирования незаконного пересечения границы. В отношении задержанных составлены протоколы по статьям 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию пограничников) и 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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