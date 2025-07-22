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ЕСПЧ не увидел нарушения в отказе зарегистрировать нестандартное имя — дело Sahiner v. Austria

16:42, 22 июля 2025
Суд в Страсбурге отклонил жалобу гражданки Австрии.
ЕСПЧ не увидел нарушения в отказе зарегистрировать нестандартное имя — дело Sahiner v. Austria
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Отказ зарегистрировать новое имя по причине его нераспространенности: ЕСПЧ не установил нарушения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ не признал нарушения Конвенции в деле об отказе в смене имени на нераспространенное.

Как указывает Верховный Суд, в деле SAHINER v. AUSTRIA (№ 21669/21) Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу на отказ австрийских властей зарегистрировать смену имени заявительницы с Özlem на Lemilia. Согласно австрийскому законодательству, официальная смена имени допускается только в том случае, если новое имя является общепринятым.

Заявительница утверждала, что имя Lemilia, которым она пользовалась в повседневной жизни и в кругу друзей, является важной частью ее личной идентичности. По ее мнению, отказ в официальной регистрации нарушает право на уважение к частной жизни (статья 8 Конвенции) и носит дискриминационный характер (статья 14 Конвенции).

ЕСПЧ признал, что имя играет ключевую роль в идентификации личности, а законодательные ограничения на его изменение могут быть оправданы общественными интересами — в частности, для обеспечения точности реестра населения и защиты систем идентификации. При этом Суд отметил, что правила, касающиеся имен и фамилий, в значительной степени отражают национальные традиции и зависят от исторических, языковых, религиозных и культурных факторов. В связи с этим государства обладают широкой свободой усмотрения в данной сфере.

Учитывая отсутствие консенсуса среди европейских стран по этому вопросу, а також предоставленную государствам широкую свободу, ЕСПЧ отметил, что, как правило, государства не обязаны разрешать смену имени в рамках позитивных обязательств.

Суд также указал, что обстоятельства настоящего дела не сопоставимы с другими случаями смены имени, которые, согласно предыдущей практике, подпадали под сферу позитивных обязательств государства. В данном случае имя не признавалось в другой юрисдикции, и не утверждалось, что власти имели возражения против имен на иностранном языке. Кроме того, отказ в официальной регистрации не препятствует использованию имени в частном общении с родственниками и друзьями. Поэтому Суд не усмотрел нарушения права на частную жизнь в контексте статьи 8 Конвенции.

Что касается статьи 14, ЕСПЧ повторил, что для рассмотрения дела как дискриминационного должна иметь место разница в обращении с лицами, находящимися в аналогичном или сходном положении при пользовании гарантированными правами. Бремя доказательства сопоставимости положения лежало на заявительнице, однако она не объяснила, почему лица, рожденные за рубежом с именем Lemilia, находятся с ней в схожем положении. Суд также отметил, что натурализация и смена имени — это разные юридические процедуры, и согласился с аргументом правительства, что заявительница не находилась в сопоставимой ситуации. Жалоба по статье 14 была признана явно необоснованной и отклонена.

Официальный текст решения SAHINER v. AUSTRIA доступен по ссылке – здесь.Кінець форми

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