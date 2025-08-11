Ценовая война в ИИ – GPT-5 от OpenAI против Google Gemini и Anthropic Claude Opus

OpenAI запускает GPT-5 с конкурентными тарифами.

OpenAI представила свою новую флагманскую модель GPT-5, которая, хотя и вызвала определенное разочарование среди пользователей и заставила компанию временно восстановить доступ к GPT-4o, имеет важное преимущество — выгодную цену. Об этом сообщает TechCrunch, подчеркивая, что это может спровоцировать новую ценовую войну среди компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Согласно информации, API GPT-5 высшего уровня стоит $1,25 за миллион входящих токенов и $10 за миллион исходящих. Эти тарифы совпадают с предложением Gemini 2.5 Pro от Google, которая после 200 тысяч запросов повышает стоимость, из-за чего активные пользователи в итоге платят больше.

В то же время OpenAI имеет преимущество перед моделью Claude Opus 4.1 от Anthropic, стоимость которой значительно выше — $15 за миллион входящих и $75 за миллион исходящих токенов. Claude Opus 4.1 пользуется популярностью среди программистов, в частности благодаря интеграции в сервисы Cursor и Claude Code.

Кроме того, GPT-5 предлагает выгодные условия даже по сравнению с другими продуктами OpenAI, поскольку ее стоимость ниже GPT-4o, которая, в свою очередь, была воспринята пользователями значительно более положительно, чем новинка. Один из разработчиков, показанный во время презентации OpenAI, Саймон Уилсон, отметил, что «цены являются агрессивно конкурентными по сравнению с другими поставщиками».

