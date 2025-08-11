Практика судів
Цінова війна в ШІ – GPT-5 від OpenAI проти Google Gemini і Anthropic Claude Opus

22:00, 11 серпня 2025
OpenAI запускає GPT-5 з конкурентними тарифами.
OpenAI презентувала свою нову флагманську модель GPT-5, яка, хоч і викликала певне розчарування серед користувачів та змусила компанію тимчасово відновити доступ до GPT-4o, має важливу перевагу — вигідну ціну. Про це повідомляє TechCrunch, підкреслюючи, що це може спровокувати нову цінову війну серед компаній, які працюють у сфері штучного інтелекту.

Згідно з інформацією, API GPT-5 найвищого рівня коштує $1,25 за мільйон вхідних токенів та $10 за мільйон вихідних. Ці тарифи співпадають із пропозицією Gemini 2.5 Pro від Google, яка після 200 тисяч запитів підвищує вартість, через що активні користувачі врешті платять більше.

Водночас OpenAI має перевагу перед моделлю Claude Opus 4.1 від Anthropic, вартість якої значно вища — $15 за мільйон вхідних та $75 за мільйон вихідних токенів. Claude Opus 4.1 користується популярністю серед програмістів, зокрема завдяки інтеграції у сервіси Cursor і Claude Code.

Крім того, GPT-5 пропонує вигідні умови навіть порівняно з іншими продуктами OpenAI, оскільки її вартість нижча за GPT-4o, яка, своєю чергою, була сприйнята користувачами значно позитивніше, ніж новинка. Один із розробників, показаний під час презентації OpenAI, Саймон Віллсон, відзначив, що «ціни є агресивно конкурентними у порівнянні з іншими постачальниками».

