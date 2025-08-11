Практика судов
Украинцы заплатили в четыре раза больше военного сбора в 2025 году – среди лидеров Киев и Днепропетровская область

22:18, 11 августа 2025
Военный сбор в Украине с начала 2025 года достиг почти 89,5 млрд грн.
С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в государственный бюджет почти 89,5 млрд гривен военного сбора. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – на 65,1 млрд грн больше, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Лидерами по суммам уплаты военного сбора стали:

  • Киев — 29,2 млрд грн, что составляет 32,6% от общей суммы;
  • Днепропетровская область — 10,2 млрд грн (11,4%);
  • Львовская область — 6,9 млрд грн (7,7%);
  • Харьковская область — 5,7 млрд грн (6,4%).

Увеличение поступлений связано с повышением ставки военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года, а также с добросовестной и своевременной уплатой налогов со стороны плательщиков.

Самозанятые физические лица, которые были мобилизованы или заключили контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы. Такое освобождение предусмотрено Законом Украины от 18 июня 2025 года № 4505-ІХ, которым внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины.

