Українці сплатили вчетверо більше військового збору у 2025 році – серед лідерів Київ та Дніпропетровщина

Військовий збір в Україні з початку 2025 року сягнув майже 89,5 млрд грн.

З початку 2025 року платники податків сплатили до державного бюджету майже 89,5 млрд гривень військового збору. Це майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року — на 65,1 млрд грн більше, повідомляє Державна податкова служба України.

Лідерами за сумами сплати військового збору стали:

Київ — 29,2 млрд грн, що складає 32,6% від загальної суми;

Дніпропетровська область — 10,2 млрд грн (11,4%);

Львівська область — 6,9 млрд грн (7,7%);

Харківська область — 5,7 млрд грн (6,4%).

Збільшення надходжень пов’язане з підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року, а також із сумлінною і своєчасною сплатою податків з боку платників.

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Таке звільнення передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено відповідні зміни до Податкового кодексу України.

