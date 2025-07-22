Нацкомиссия установила технические требования к подаче финотчетности за 2024 год в Центр сбора финансовой отчетности

Электронный формат Таксономии утвержден для дальнейшего использования субъектами отчетности в электронном виде для подачи годовой отчетности за 2024 год и промежуточной — за 2025 год.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что утвердила распоряжение, которым устанавливаются технические параметры подачи и обнародования финансовой отчетности в формате XBRL в Центр сбора финансовой отчетности.

Электронный формат Таксономии UA МСФО XBRL 2024 года утвержден для дальнейшего использования субъектами отчетности в электронном виде для подачи годовой отчетности за 2024 год и промежуточной отчетности за 2025 год.

Файл таксономии для подачи годовой финансовой отчетности за 2025 год запланирован к выпуску в ноябре текущего года.

«Для инвесторов это — удобный доступ к качественной, аудированной финансовой отчетности. Новый электронный формат позволит четко определить технические условия подачи отчетности, сделает процесс прозрачным и ответственным и подтвердит выполнение Комиссией своей роли в управлении Центром сбора финансовой отчетности», — заявили в Комиссии.

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