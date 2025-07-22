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Від вуличного до першого улюбленця країни — кіт президента Індонезії отримав охорону та доступ до держпослуг

16:55, 22 липня 2025
У держапараті заявили, що кіт, який вважається частиною майна президента Прабово Субіанто, підпадає під офіційні протоколи безпеки.
Від вуличного до першого улюбленця країни — кіт президента Індонезії отримав охорону та доступ до держпослуг
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Кіт Боббі Кертанегар, який є домашнім улюбленцем президента Прабово Субіанто, отримав державну охорону та доступ до державних послуг, пише Malay Mail.

Заступник державного секретаря Юрі Ардіанторо заявив, що кіт, який вважається частиною майна президента Прабово Субіанто, підпадає під офіційні протоколи безпеки.

«Держава несе відповідальність не лише за президента, а й за його майно.

Тепер я хочу спитати: кому належить Боббі? Чи може держава його охороняти? Звісно, може. Чому має бути протест?», — заявив Юрі.

Як зазначає видання, хвиля критики з’явилася в інтернеті після того, як минулими вихідними з’явилося відео, де видно, як Боббі везуть у візочку в супроводі поліцейських у формі на заході «День любителів котів 2025» у Джакарті.

Прабово прихистив Боббі дев’ять років тому. У кота навіть є власний акаунт в Instagram з понад мільйоном підписників.

Навіть високопосадовці з-за кордону були зачаровані колишнім вуличним котом, зокрема прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі, який подарував Боббі шарф під час державного візиту.

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Індонезія

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