Як отримати матеріальну допомогу військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснили особливості виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.
Громадяни України, які звільнилися з військової строкової служби, мають право на виплату матеріальної допомоги. Порядок її надання визначено постановою КМУ від 8.04.2015 № 185.
Допомога призначається у розмірі:
Виплата матеріальної допомоги здійснюється протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.
Для отримання допомоги необхідно звернутись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Перелік документів:
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