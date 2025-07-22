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Як отримати матеріальну допомогу військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

23:30, 22 липня 2025
Пенсійний фонд пояснив, хто має право на виплату, який її розмір та які документи необхідно подати.
Як отримати матеріальну допомогу військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
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Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснили особливості виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

Громадяни України, які звільнилися з військової строкової служби, мають право на виплату матеріальної допомоги. Порядок її надання визначено постановою КМУ від 8.04.2015 № 185.

Допомога призначається у розмірі:

  • середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);
  • прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Виплата матеріальної допомоги здійснюється протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.

Для отримання допомоги необхідно звернутись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Перелік документів:

  • подання про виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби;
  • довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;
  • копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
  • заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.

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