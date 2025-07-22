КСУ оновив склад Другого сенату та колегії суддів – включено Олександра Водяннікова

Конституційний Суд України оновив персональний склад Другого сенату, що дозволило забезпечити кворум для проведення пленарних засідань і ухвалення рішень.

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Конституційний Суд України 22 липня на спеціальних пленарних засіданнях вніс зміни до персонального складу сенату та колегії суддів Суду. За результатами засідань суддю Конституційного Суду України Олександра Водяннікова включено до складу Другого сенату та Другої колегії суддів цього ж сенату. Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Отже, наразі Другий сенат діє у складі шести суддів, що забезпечує наявність кворуму для проведення його пленарних засідань та ухвалення рішень відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України».

Також Велика палата Суду на засіданні подовжила до 9 вересня 2025 року строк постановлення колегіями суддів Конституційного Суду України ухвал про відкриття або про відмову у відкритті конституційних проваджень у справах за конституційним поданням і конституційними скаргами.

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