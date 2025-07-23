На Львівщині судитимуть шахрая, який заволодів землею вартістю понад 3 млн грн

Львів’янин шахрайським способом заволодів земельною ділянкою 0,5 га в селі Ямпіль Львівського району.

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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю та працівнику одного з відділів Львівської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» за шахрайство.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, львів’янин шахрайським способом заволодів земельною ділянкою 0,5 га в селі Ямпіль Львівського району. Її вартість становить понад 3 млн грн.

Для реалізації протиправної схеми чоловік залучив працівника держпідприємства. Зокрема, для виготовлення фіктивної технічної документації із землеустрою. Таким чином безпідставно було змінено форму ділянки, а її розташування «перенесено» на 2,5 км від реального місцезнаходження.

В подальшому цю землю об’єднали з іншими двома ділянками, сформувавши новий об’єкт площею понад 2 га за іншим кадастровим номером.

Згодом підозрюваний продав новостворену ділянку громадянці, легалізувавши таким чином майно, одержане злочинним шляхом.

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