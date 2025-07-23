На Закарпатті викрили схему переправлення військовозобов’язаного до Румунії за $10 тисяч

Переправа через Тису за $10 тисяч: на Закарпатті викрили схему втечі військовозобов’язаного за кордон.

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На Закарпатті правоохоронці блокували чергову схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаного. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру мешканцю Ужгородщини, який за 10 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).

Згідно матеріалів слідства, фігурант домовився із уродженцем Запоріжжя про організацію безперешкодного перетину останнім кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно обумовленого плану, військовозобов’язаний чоловік самостійно приїхав потягом до Ужгорода. Уже звідси, на власному автомобілі фігурант мав доставити його до кордону на Рахівщині, на межі з Румунією. Після інструктажу де і як краще перетнути річку Тиса та передачі коштів, чоловіків викрили правоохоронці.

За ухвалою слідчого судді Рахівського районного суду організатора взято під варту із альтернативою внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Наразі він утримується під вартою.

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