Еврокомиссия не рассматривает приостановку финансирования Украины из-за событий вокруг НАБУ и САП – спикер

Представитель Еврокомиссии сообщил, что вопрос о приостановке финансовой помощи Украине со стороны партнеров из-за событий с НАБУ и САП пока не обсуждался, и неизвестно, будет ли он обсуждаться.

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Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Европейский Союз в настоящее время не собирается поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине из-за событий вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает ЕП.

По его словам, «на данный момент этот вопрос не обсуждается».

Представитель отметил, что существуют определенные превентивные механизмы реагирования. Однако он добавил: «посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого».

Напомним, что пока реакция международных партнеров на события с обысками в НАБУ и проверкой в САП ограничивается заявлением послов стран «Большой семерки».

«G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства. Мы все имеем общее обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление, и мы ценим наши партнерства в Украине для совместной борьбы с коррупцией», — отметили представители стран G7.

Кроме того, глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова написала в X, что «Украина достигла огромного прогресса в реформах. Особенно во время войны, защищаясь от российской агрессии. Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы обеспечить поддержку, необходимую для победы над врагом».

Реакция G7 на принятие законопроекта 12414, который меняет распределение полномочий НАБУ и САП, в настоящее время отсутствует.

Вместе с тем, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что «серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде».

«Ликвидация ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, важны для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», — отметила она в X.

Автор: Наталя Мамченко

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