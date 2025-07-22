У Києві розшукують зниклу 10-річну дівчинку — поліція просить допомоги

У Києві зникла 10-річна Христина Ільїна — востаннє її бачили вранці 21 липня, коли дівчинка пішла гуляти та ночувати до подруги.

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Столична поліція оголосила розшук 10-річної Христини Ільїної, яка зникла у Деснянському районі Києва. Про зникнення дитини 22 липня повідомила мати, звернувшись до поліції.

За її словами, востаннє вона бачила доньку вранці попереднього дня, коли та пішла гуляти та мала заночувати в подруги. Відтоді зв’язку з дівчинкою немає.

Прикмети Христини Ільїної: зріст 146 см, худорлява статура, русяве волосся, на вигляд 10 років. Була одягнена у сірий сарафан і помаранчеві капці.

Поліція звертається до всіх, хто може володіти будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження дитини. Повідомити про це можна за телефонами: (063)-445-80-14, 093-653-85-00 — Олександр Поліщук. 073-090-70-55 — Олександр Тадля або на спецлінію 102.Кінець форми

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