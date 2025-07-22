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«Ми можемо стати наступними, за нами теж можуть прийти» – керівники НАБУ та САП звернулися до ЄС, США та МВФ по допомогу

18:41, 22 липня 2025
Семен Кривонос та Олександр Клименко готуються стати фігурантами кримінальних проваджень та шкодують, що іноземні партнери проігнорували їх попередження.
«Ми можемо стати наступними, за нами теж можуть прийти» – керівники НАБУ та САП звернулися до ЄС, США та МВФ по допомогу
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Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 липня повідомили, що вони теж можуть стати фігурантами кримінальних проваджень.

Про це очільники НАБУ та САП повідомили під час спільного брифінгу, присвяченого обшукам, затриманню детективів НАБУ та прийняттю Верховною Радою закону № 12414, яким обмежуються повноваження зазначених антикорупційних органів.  

«Антикорупційна інфраструктура в Україні знищена. Ми очікуємо на найбільш негативні сценарії подальшого розвитку подій. Я очікую, що буде тиск як на мене, так і на керівника САП. Я не виключаю, що буде відбуватися «кліпання» кримінальних справ стосовно нас та будуть проводитися якійсь слідчі дії», - повідомив ЗМІ Семен Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко додав, що 22 липня можна вважати «кінцем незалежності НАБУ та САП».

«У нас було два основних елементи незалежності. По-перше, це відсутність будь-якого політичного впливу, тобто Генпрокурор був позбавлений можливості втручатися у розслідування, які здійснювали НАБУ та САП. По-друге, це виключна підслідність, тобто інші правоохоронні органи не мали права розслідувати справи, які були визначені за НАБУ і САП  та змінювати цю виключну підслідність. Тепер всього цього вже немає, оскільки Генеральний прокурор зможе ознайомлюватися з матеріалами наших проваджень, матеріалами НСРД та на власний розсуд визначати підслідність справ», - розповів Олександр Клименко.

Також керівники НАБУ та САП звернули увагу, що у Верховній Раді за закон № 12414 проголосували навіть ті народні депутати, які є «клієнтами» антикорупційних органів.

«У таких депутатів наявний конфлікт інтересів», - зазначив Семен Кривонос.

Коментуючи події з обшуками та затриманням детективів НАБУ 21 липня, Семен Кривонос розповів, що під час проведення слідчих дій три детективи НАБУ були побиті співробітниками СБУ, однак затримання цих співробітників НАБУ так і не відбулося.

При цьому, за словами директора НАБУ, посадовці Київської міської державної адміністрації на вимогу неназваних ним осіб, робили все можливе, щоб побиті детективи не змогли зафіксувати тілесні ушкодження у медичних закладах столиці.

«Я знаю, що із медичними закладами проводилася відповідна робота, щоб наші співробітники не змогли вчасно зняти побої та зафіксувати ступень тілесних ушкоджень. Це факт», - розповів Семен Кривонос.

Також під час обшуків у частині співробітників НАБУ були вилучені мобільні телефони та інші носії електронної інформації.

Директор НАБУ розповів, що, на його думку, іноземні партнери України недооцінили рішучість української влади завдати удари по НАБУ/САП, хоча Семен Кривонос їх особисто попереджав, що такі наміри є.

«Ми неодноразово отримували інформацію про те, що готується атака на НАБУ та САП. Про це я особисто розмовляв з представниками іноземних країн. Однак частина з них сприйняла цю інформацію достатньо критично. Вони говорили, «ми так не думаємо» або «ми не вважаємо, що вам щось загрожує». Однак реальність виявилася іншою. Поки іноземці щось там «не вважали», все, про що ми говорили, відбулося. Зараз наші партнери шоковані», - зазначив Семен Кривонос.

За словами Олександра Клименка, НАБУ та САП вже звернулися до посольств країн ЄС, США та МВФ з проханням відреагувати на ситуацію, що склалася навколо антикорупційних органів.

«Битва ще не програна, битва ще триває. Просимо Президента не підписувати закон», - повідомили наостанок Семен Кривонос та Олександр Клименко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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НАБУ САП МВФ

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