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Во Франковске водитель до последнего пытался спасти горящее авто, но доехал только до СТО

14:07, 21 июля 2025
Несмотря на то, что водитель доехал до СТО, автомобиль полностью сгорел.
Во Франковске водитель до последнего пытался спасти горящее авто, но доехал только до СТО
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В Ивано-Франковске на улице Набережной загорелся автомобиль, и водитель, пытаясь его спасти, доехал до местного СТО. Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили огонь. Однако, как видно из видеозаписей, автомобиль полностью сгорел. Кроме того, незначительные повреждения получили другие машины, находившиеся на стоянке СТО.

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Ивано-Франковск пожар авто

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