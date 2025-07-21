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У Франківську водій до останнього намагався врятувати палаюче авто, але доїхав лише до СТО

14:07, 21 липня 2025
Попри те, що водій доїхав до СТО, автомобіль повністю згорів.
У Франківську водій до останнього намагався врятувати палаюче авто, але доїхав лише до СТО
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В Івано-Франківську на вулиці Набережній спалахнув автомобіль, і водій, намагаючись його врятувати, доїхав до місцевого СТО. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

На місце події прибули рятувальники, які загасили вогонь. Проте, як видно з відеозаписів, автомобіль повністю згорів. Крім того, незначних пошкоджень зазнали інші машини, що перебували на стоянці СТО.

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Івано-Франківськ пожежа авто

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