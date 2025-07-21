У Франківську водій до останнього намагався врятувати палаюче авто, але доїхав лише до СТО

Попри те, що водій доїхав до СТО, автомобіль повністю згорів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Івано-Франківську на вулиці Набережній спалахнув автомобіль, і водій, намагаючись його врятувати, доїхав до місцевого СТО. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

На місце події прибули рятувальники, які загасили вогонь. Проте, як видно з відеозаписів, автомобіль повністю згорів. Крім того, незначних пошкоджень зазнали інші машини, що перебували на стоянці СТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.