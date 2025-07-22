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Верховная Рада поддержала новые сроки пространственного планирования общин — отсрочка до 2028 года

19:50, 22 июля 2025
Сроки для прифронтовых и тыловых громад будут разными.
Верховная Рада поддержала новые сроки пространственного планирования общин — отсрочка до 2028 года
Источник фото: Shutterstock
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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект 13437, который предусматривает перенос и уточнение сроков обязательного внедрения комплексных планов пространственного развития для территориальных громад. За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Как отметила одна из соавторов инициативы, глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сроки для прифронтовых и тыловых громад будут разными — такое решение было сформировано во время Конгрессовых слушаний при Офисе Президента Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Конгрессовых слушаниях, которые предшествовали регистрации законопроекта, приняли участие более 1700 представителей: народные депутаты, министры, представители органов местного самоуправления, областных советов, областных военных администраций, экспертного сообщества и другие участники.

Причиной изменений стали вызовы в сфере безопасности — далеко не все громады могут приступить к разработке стратегического планового документа, как того требовал действующий закон №711, который устанавливал крайний срок — 1 января 2025 года. Теперь для тыловых громад переходный период будет продлен до 1 января 2028 года. Для прифронтовых территорий, включенных в перечень боевых действий или временно оккупированных, новые сроки составят до трех лет после прекращения или отмены военного положения.

Елена Шуляк также подчеркнула, что уже 495 из 1469 украинских громад работают над созданием комплексных планов пространственного развития. Документ одновременно является градостроительной документацией местного уровня и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию громады, не имеет фиксированного срока действия, но является гибким — его можно обновлять ежегодно. План определяет, где будут построены социальные объекты, жилье, предприятия, парки и другая инфраструктура.

Кроме того, для упрощения разработки планов правительство предлагает два инструмента: общегосударственный градостроительный кадастр, который уже функционирует, и программы комплексного восстановления, данные из которых могут лечь в основу пространственного планирования.

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