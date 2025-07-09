Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Верховна Рада розгляне законопроект про відтермінування просторового планування громад до 2028 року

20:22, 9 липня 2025
У Раді зареєстровали законопроект про відтермінування розробки планування.
Верховна Рада розгляне законопроект про відтермінування просторового планування громад до 2028 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парламенті зареєстровано новий законопроєкт 13437, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо просторового планування територій (земель). Документ розроблено за підсумками Конгресових слухань, що відбулися на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

Законопроєктом пропонується встановити додатковий перехідний період до 1 січня 2028 року. Для територій громад або їх частин, які станом на день набрання чинності змін перебувають у переліку населених пунктів, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ, термін відтермінування становитиме три роки з моменту припинення або скасування воєнного стану.

Під час Конгресових слухань, що передували реєстрації законопроєкту, участь взяли понад 1700 представників: народні депутати, міністри, представники органів місцевого самоврядування, обласних рад, обласних військових адміністрацій, експертного середовища та інші учасники.

Розгляд законопроєкту 13437 заплановано на засіданні профільного комітету Верховної Ради 10 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео