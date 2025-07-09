Верховна Рада розгляне законопроект про відтермінування просторового планування громад до 2028 року

У Раді зареєстровали законопроект про відтермінування розробки планування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парламенті зареєстровано новий законопроєкт 13437, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо просторового планування територій (земель). Документ розроблено за підсумками Конгресових слухань, що відбулися на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

Законопроєктом пропонується встановити додатковий перехідний період до 1 січня 2028 року. Для територій громад або їх частин, які станом на день набрання чинності змін перебувають у переліку населених пунктів, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ, термін відтермінування становитиме три роки з моменту припинення або скасування воєнного стану.

Під час Конгресових слухань, що передували реєстрації законопроєкту, участь взяли понад 1700 представників: народні депутати, міністри, представники органів місцевого самоврядування, обласних рад, обласних військових адміністрацій, експертного середовища та інші учасники.

Розгляд законопроєкту 13437 заплановано на засіданні профільного комітету Верховної Ради 10 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.