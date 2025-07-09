Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке пространственного планирования общин до 2028 года

20:22, 9 июля 2025
В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке разработки планирования.
Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке пространственного планирования общин до 2028 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Парламенте зарегистрирован новый законопроект 13437, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пространственного планирования территорий (земель). Документ разработан по итогам Конгрессовых слушаний, состоявшихся на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

Законопроектом предлагается установить дополнительный переходный период до 1 января 2028 года. Для территорий общин или их частей, которые на момент вступления изменений в силу находятся в перечне населенных пунктов, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы РФ, срок отсрочки составит три года с момента прекращения или отмены военного положения.

Во время Конгрессовых слушаний, предшествовавших регистрации законопроекта, приняли участие более 1700 представителей: народные депутаты, министры, представители органов местного самоуправления, областных советов, областных военных администраций, экспертного сообщества и другие участники.

Рассмотрение законопроекта 13437 запланировано на заседании профильного комитета Верховной Рады 10 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников

Гражданин перевел злоумышленникам около 40 тысяч гривен, в надежде, что они оставят его в покое, но мошенники захотели еще больше денег «за молчание».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео