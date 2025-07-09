Верховная Рада рассмотрит законопроект об отсрочке пространственного планирования общин до 2028 года

В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке разработки планирования.

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В Парламенте зарегистрирован новый законопроект 13437, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пространственного планирования территорий (земель). Документ разработан по итогам Конгрессовых слушаний, состоявшихся на площадке Офиса Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

Законопроектом предлагается установить дополнительный переходный период до 1 января 2028 года. Для территорий общин или их частей, которые на момент вступления изменений в силу находятся в перечне населенных пунктов, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы РФ, срок отсрочки составит три года с момента прекращения или отмены военного положения.

Во время Конгрессовых слушаний, предшествовавших регистрации законопроекта, приняли участие более 1700 представителей: народные депутаты, министры, представители органов местного самоуправления, областных советов, областных военных администраций, экспертного сообщества и другие участники.

Рассмотрение законопроекта 13437 запланировано на заседании профильного комитета Верховной Рады 10 июля.

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