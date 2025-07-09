Мост Патона в Киеве превратился в водопад из-за прорыва трубы – видео

Это уже не в первый раз, когда на мосту наблюдают «водопад».

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На мосту Патона в Киеве, предположительно, прорвало трубу, в результате чего мост превратился в своеобразный водопад.

Видео аварии было опубликовано в социальных сетях.

«Произошло открытие нового киевского водопада», – шутливо комментируют там.

Отметим, что только сегодня в КГГА сообщили, что столичные коммунальные службы заботятся о жителях города и устанавливают освежающие арки.

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