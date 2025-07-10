Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

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Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект 13353 об увеличении численности СБУ. Также им предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном ныне для ВСУ.

Инициаторами законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, а также Федор Вениславский, Роман Костенко и другие.

В частности, предлагается увеличить численность СБУ путем внесения изменений в статью 2 Закона «Об общей структуре и численности СБУ».

А именно, увеличить общую численность СБУ:

- в мирное время – с 27 000 до 37 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), составляет 10 000 человек.

- в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 000 до 41 000 человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), составляет 10 000 человек.

- на период действия военного положения – в количестве согласно Мобилизационному плану на особый период, при этом численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»), в период действия военного положения должна составлять не менее 10 000 человек.

Также предусмотрено, что вместо подразделения по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, в Центральном управлении СБУ и подчиненных ему органах действует подразделение, осуществляющее оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (Центр специальных операций «А»).

Как указывают депутаты, увеличение общей численности СБУ (в мирное время и особый период) также позволит сохранить личный состав.

Кроме того, статью 25 закона об СБУ предлагается дополнить новой нормой, по которой военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и т.д., имеют право применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений ВСУ порядке и случаях.

Также авторы отмечают, что согласно ч. 2 статьи 1 Закона «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины» одним из функциональных подразделений Центрального управления СБУ является подразделение по борьбе с терроризмом и защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

В соответствии с Организационной структурой СБУ – это Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов, известный в обществе и среди военнослужащих как «Центр специальных операций «А».

Официальное название подразделения охватывает лишь две задачи – борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов.

В то же время, начиная с 2022 года, ключевым направлением оперативно-боевой деятельности Центра специальных операций «А» является выполнение задач по осуществлению мер правового режима военного положения, непосредственное участие совместно с составляющими Сил обороны в отражении вооруженной агрессии и обеспечении национальной безопасности, устранении угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Обеспечение безопасности работников лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и работников правоохранительных органов реализуется Центром специальных операций «А» путем осуществления специальных мероприятий, определенных Законами «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов».

Законопроектом предлагается изменить название «борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов» на «осуществление оперативно-боевой деятельности и специальных мероприятий (Центр специальных операций «А»), с последующим внесением соответствующих изменений в Указ Президента.

Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Вместе с тем, по мнению депутатов, финансирование выплат может быть осуществлено в пределах расходов, предусмотренных для финансирования сектора безопасности и обороны путем их корректировки при уточнении бюджетных показателей.

Автор: Наталя Мамченко

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